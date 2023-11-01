Власти Украины отправляют в США делегации и умоляют усилить военную помощь
Автор Politico Селигман рассказала о мольбах Украины к США усилить поддержку
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder
Представители Киева составляют «списки желаний» и передают во время визитов.
Киевские власти настойчиво упрашивают Соединенные Штаты предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ).больше оружия. О регулярных «мольбах» о военной помощи в своей статье написала обозреватель американского издания Politico Лара Селигман. По ее словам, украинское руководство чувствует угрозу, боится потерять поддержку со стороны Вашингтона из-за избрания нового спикера палаты представителей и обострения конфликта на Ближнем Востоке.
«Украина умоляет США увеличить поддержку», — пишет автор.
Селигман указывает на очевидную озабоченность представителей киевского режима, которая выражается, в том числе, визитом делегации в США на прошлой неделе. Украинская сторона передала американским коллегам «список пожеланий». В нем было и вооружение, и обучение украинских солдат натовскими специалистами.
Президент РФ Владимир Путин выступил 24 февраля 2022 года с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Официальная Москва не раз предупреждала о рисках, связанных с поддержкой ВСУ со стороны Запада. Накачивание Украины оружием, как говорилось в заявлениях, только затягивает конфликт. Вооружения и техника, прибывшая в зону спецоперации называлась законной целью российской армии. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что у контрнаступления Киева нет результатов, противник отброшен на исходные позиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские военные отказываются идти в наступление даже по приказу лидера страны Владимира Зеленского.
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