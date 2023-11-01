«Все кончено»: французский политик призвал Запад признать поражение ВСУ

Политик Филиппо призвал Запад признать поражение Зеленского
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Он настаивает на прекращении финансирования киевского режима.
Западу следует признать поражение Украины и остановить многомиллиардную поддержку Киева. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«(Президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, все кончено, пришло время сказать это», — прокомментировал политик.
Филиппо также обратил внимание на то, что западные СМИ все чаще пестрят заголовками о поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он призвал спонсоров киевского режима сделать выводы и престать поставлять в зону спецоперации (СВО) оружие.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили о мощном ударе России по НАТО на Украине.
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