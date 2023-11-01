Слабое место: в Британии заявили о мощном ударе России по НАТО на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 982 0

Sky: ВС РФ обнажили слабые места бронетехники НАТО, уничтожая ее

Слабое место: в Британии заявили о мощном ударе России по НАТО на Украине

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Что позволило российской армии сорвать контрнаступление ВСУ?

Вооруженные силы России (ВС РФ) продемонстрировали всему миру уязвимость поставленных Западом на Украину танков, уничтожив их в бою. Об этом сообщил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в беседе с Sky News.

Спикер уточнил, что речь идет о российской авиации, которая в зоне спецоперации (СВО) эффективно ликвидирует вражеские танки. ВС РФ применяют для атак ударные вертолеты, которые позволили замедлить продвижение украинских нацистов в рамках контрнаступления.

Ингрэм обратил внимание также на укрепления, которые выстраивает российская армия в зоне спецоперации.

«Использование <…> укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — прокомментировал эксперт.

Он указал на слабые места украинской стороны. По его словам, в арсенале Киева недостаточно средств противовоздушной обороны (ПВО) и инженерных машин разминирования. Он также подчеркнул, что за Россией остается превосходство в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали поражение НАТО на Украине.

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