«Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
Российская Федерация призывает немедленно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.
Израиль — это оккупирующее государство, поэтому у него нет права на самооборону в текущем конфликте на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Генассамблее ООН по палестино-израильскому конфликту.
«Мы не отказываем Израилю в праве на борьбу с терроризмом. Но боритесь с террористами, и не с мирным населением», — подчеркнул он.
Российская Федерация призывает немедленно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Иначе ситуация становится опасной из-за риска распространения конфликта дальше по всему региону.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.
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