«Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства

«Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Российская Федерация призывает немедленно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Израиль — это оккупирующее государство, поэтому у него нет права на самооборону в текущем конфликте на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Генассамблее ООН по палестино-израильскому конфликту.

«Мы не отказываем Израилю в праве на борьбу с терроризмом. Но боритесь с террористами, и не с мирным населением», — подчеркнул он.

Российская Федерация призывает немедленно остановить кровопролитие на Ближнем Востоке. Иначе ситуация становится опасной из-за риска распространения конфликта дальше по всему региону.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
2 нояб
Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы
2 нояб
Дорога к спасению: раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта
1 нояб
Подземный город в несколько этажей: ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой
1 нояб
В МИД РФ рассказали об усилиях для вывода российских граждан из сектора Газа
1 нояб
Разнесло в пыль: что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия»
1 нояб
«Изучают варианты»: США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе
1 нояб
До шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа
1 нояб
Боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа
1 нояб
Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа
1 нояб
Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек
+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:50
«Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле
3:32
Американские военные подорвали в небе ракету МБР Minuteman III
3:14
Будто пенициллин: почему куриный бульон в самом деле лечит
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
2:56
Уже четвертый район: парковка на Васильевском острове Петербурга стала платной
2:38
Все решил психолог: почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд