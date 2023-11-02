«Переиграли сами себя»: что будет с карьерой Нетаньяху на фоне конфликта на Ближнем Востоке

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 018 0

Политолог Михайлов: дни Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля сочтены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Как будет складываться политическая карьера премьер-министра Израиля? Сможет ли он удержаться на своем посту?

Заявление президента США Джо Байдена о том, что премьер Израиля может уйти в отставку на фоне конфликта на Ближнем Востоке, не случайны. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, дни Биньямина Нетаньяху на посту израильского премьер-министра сочтены. В этом убеждены американцы, которые видят, что его действия объединяют непримиримых врагов в Арабских странах.

«Мы видим, как ополчилась одна из крупнейших стран НАТО — Турция против Израиля. Все это играет на руку Ирану, который давно заявлял, что он не видит Израиль на карте мира», — объяснил эксперт.

В США опасаются, что конфликт может затянуться. В нем придется участвовать и американским военным, а такой расклад принесет большие потери.

Также, по словам Михайлова, вполне вероятно, что завтра «Хезболла», дождавшись окончания своего ультиматума, вступит официально в войну с Израилем. Тогда и Ливан будет втянут в нее, а Америке это сейчас невыгодно.

«Американцы переиграли сами себя на Ближнем Востоке, поддерживая только одну сторону», — объяснил эксперт.

Он также провел параллель с Украиной, где США намекают Зеленскому о том, что ему нужно что-то делать. Все предыдущие действия не принесли успеха, и американцы тайно подыскивают ему замену. Как в Израиль, так и на Украину должны прийти новые лидеры.

«Для Нетаньяху и Зеленского война — это способ сохранить свои посты, но не способ избежать давления Вашингтона, который видит, что на Украине все заходит в тупик, а боевые действия в Израиле могут привести к катастрофе. Давление на Нетаньяху будет усиливаться», — подчеркнул Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского.

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