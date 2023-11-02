«Украина боится»: почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 98 0

Sohu: Украина больше всего боится, что Запад отправит всю помощь Израилю

«Украина боится»: почему война в Израиле стала воплощением кошмаров Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Могут ли США предать Незалежную и полностью отстраниться от нее?

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке оказался воплощением самых худших опасений президента Украины Владимира Зеленского, ведь Запад может отдать все деньги именно Израилю, оставив Незалежную без копейки. Об этом сообщает портал Sohu.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», — говорится в публикации.

Причем Зеленский мог догадываться, что Соединенные Штаты используют любую возможность для того, чтобы полностью отстраниться от Украины, которая стала приносить много хлопот. Особенно на руку главе киевского режима не играет намерение спикера палаты представителей США Майка Джонсона выделить помощь Израилю отдельным пакетом. Если это будет реализовано, то станет ясно, что Украина больше не на первом месте у Запада.

К тому же в запросе американского лидера Джо Байдена в приоритете стоит вопрос финансирования Украины. И с одной стороны, Джонсон из-за этого мог предложить сместить ракурс на Израиль. Однако есть вероятность, что Байден этого и добивался, а в дальнейшем, когда пропадет выгода, он и вовсе предаст Киев.

«Он предложил выделить слишком много денег, чтобы продемонстрировать сильную поддержку Зеленского, но на самом деле не хотел, чтобы законопроект был принят», — указывается в статье.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обвинили Байдена в попытке отсрочить поражение Украины.

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