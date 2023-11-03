Не церемонясь с врагом: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 95 0

Артиллеристы в ходе проведения спецоперации подавляют противника и помогают продвижению российских сил.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска — поддержку. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток его производить. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент. Ракетчики работают по заданным целям в любую погоду, в любое время суток. На точность попадания это, понятное дело, не влияет.

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» гвардейского мотострелкового полка постоянно ведут беспокоящий огонь с различных замаскированных позиций по выявленным разведподразделениями маршрутам ротации, подвоза боеприпасов и точек эвакуации ВСУ. Выходя на позиции, российские военнослужащие подходят на удаление около двух-трех километров от позиций украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
3 нояб
Мощное оружие: российские разведчики уничтожили пункт ВСУ под Угледаром
2 нояб
ВС РФ делают успехи, а ВСУ — терпят неудачи: самые важные события дня
2 нояб
В Москве вручили награды получившим ранения в ходе СВО бойцам
2 нояб
В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре
2 нояб
«Будет покончено»: в США режиму Зеленского предрекли печальное будущее
2 нояб
«Запад ставит»: кто заменит обезумевшего Зеленского на посту президента Украины
2 нояб
В России начнут блокировать сайты, призывающие к сбору средств для ВСУ
2 нояб
«Верим!» — в Китае поддержали слова Шойгу про украинские истребители F-16
2 нояб
Придется отдать: в Польше раскрыли правду о будущем украинских территорий
2 нояб
ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.17
-0.11 99.00
0.56
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Последние новости

7:24
Мощное оружие: российские разведчики уничтожили пункт ВСУ под Угледаром
7:08
В США впервые разрешили казнить убийцу с помощью газообразного азота
6:52
Русская Катрин Денев: судьба звезды фильма «Как закалялась сталь»
6:36
Хотят потренироваться: в США пожаловались на российских пилотов
6:20
Неужели возможно? Как быстро похудеть с помощью массажа
6:04
Филипп Киркоров купил «Примадонну» на благотворительном аукционе Люси Чеботиной

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд