ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород

Российские войска поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, наши бойцы нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, в результате ликвидирован Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, за сутки в зоне спецоперации сбит 31 украинский беспилотник. Дроны ликвидированы в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Марьинка, Спорное, Старомлыновка ДНР, Очеретоватое и Харьково Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты „Нептун“, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сводке.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали абсурдными перспективы киевского режима одержать победу на поле боя.