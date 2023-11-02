Новый этап? Израиль окружает Газу с разных направлений
Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви: израильские войска находятся в городе Газа
Фото: www.globallookpress.com / JINI
Начальник генштаба ЦАХАЛ настаивает на том, что войска ведут бои в городской местности.
Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Газа, являющийся самым крупным в секторе. По словам Начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, военные окружили город с разных направлений. С таким заявлением он выступил в интервью The Times of Israel.
«Мы продвинулись к еще одному важному этапу войны. Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа, действуют в городе Газа, окружают его и углубляют наземное наступление и добиваются успехов», — заявил он.
Начальник генштаба ЦАХАЛ настаивает на том, что войска ведут бои в городской местности. По его сообщению, израильская армия имеет огромное преимущество, а также сражение идет в ближнем бою.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему ЦАХАЛ в подземных тоннелях сектора Газа ожидает настоящий ад.
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