Сражение с призраками: почему ЦАХАЛ в подземных тоннелях сектора Газа ожидает настоящий ад

Что ждет армию Израиля в тылу противника?

Израильская армия начала сражаться с ХАМАС в подземных тоннелях, которые оборудованы под сектором Газа. По мнению американского военного эксперта Джона Спенсера, ЦАХАЛ ждут неприятные сюрпризы, ведь им придется воевать в непривычных для себя условиях и на территории, которую очень хорошо знает противник.

Как сообщает издание KP.RU, уникальное инженерное сооружение под Газой оборудовано, в том числе для того, чтобы выдержать полную блокаду как минимум три месяца.

Масштабы проблемы

Эксперт Военной академии США в Вест-Пойнте Джон Спенсер уверен, что сотни километров тоннелей под сектором Газа представляют реальную проблему, идеального решения которой у Израиля пока что нет. Подземелья делятся на два сектора, первый ориентирован на Египет и используется для контрабанды оружия и медикаментов, а второй представляет собой мощный боевой комплекс, созданный с целью ведения войны против Израиля.

Подземные ходы выходят к точкам обороны с закамуфлированными установками гранатометов и минометов, позволяющим внезапно атаковать позиции ЦАХАЛ. Генераторы электроэнергии позволяют проводить долгосрочные военные операции.

Ловушки для ЦАХАЛ

Некоторые подземные ходы ХАМАС построены из бетона и железа, что может помочь выдержать и прямое попадание боевого снаряда. Укрепление тоннелей проводится прямо сейчас, палестинцы используют разрушенные после израильских бомбардировок обломки зданий.

«ХАМАС будет стрелять в израильтян сверху, с многоэтажек, и, конечно, из-под земли. Даже если ЦАХАЛ предварительно разрушит здание авиаударом, оно превратится в груду обломков, которая станет очень удобным местом для укрытия и ответного огня палестинцев», — считает офицер психологической борьбы Королевского колледжа Лондона Майкл Мартин.

Призраки тоннелей

Западные эксперты приходят к выводу, что самый большой страх для армии Израиля — это спуститься под землю. Многие из тоннелей ХАМАС, особенно расположенные на самой поверхности, достаточно узкие, что заставляет солдат передвигаться гуськом, причем в абсолютной темноте.

К тому же, они переплетены настолько, что представляют собой целый лабиринт. В итоге невозможно понять, с какой стороны произойдет атака.

«Я будто сражался с призраками. Боевики ХАМАС появлялись внезапно и тут же исчезали в кромешной тьме», — вспоминает отставной солдат Армии обороны Израиля Ариэль Бернштейн.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой.