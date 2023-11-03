Два самолета МЧС России вылетели на помощь в сектор Газа

Доставку организовал президент РФ Владимир Путин.

Два военных самолета Ил-76 МЧС РФ отправили 28 тонн гуманитарной помощи специально для мирного населения, проживающего в секторе Газа. Об этом сообщает само ведомство и делится видео.

Известно, что доставка организована по поручению президента РФ Владимира Путина. Груз должен включать в себя медикаменты, а также перевязочные и кровоостанавливающие средства для помощи раненным.

Гуманитарную помощь от России должны будут передать членом Египетского общества Красного Полумесяца, они отвечают за направление необходимых лекарств и препаратов жителям сектора.

До этого Россия уже отправляла гуманитарную помощь на Ближний Восток в конце октября, тогда речь шла о 27 тонн продовольствия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как палестинцы пытаются сбежать от обстрелов в секторе Газа.