Есть один выход: как палестинцы пытаются сбежать от обстрелов в секторе Газа

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Около 600 россиян ожидают эвакуации в Египет через КПП «Рафах»

Фото, видео: Reuters / STAFF; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт продолжает набирать обороты. Как пытаются спастись мирные жители?

Москва ждет от Каира сигнала для начала эвакуации россиян из сектора Газа. Там их порядка 600. Об этом заявили в нашем посольстве в Израиле. Вывезти людей должны через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Накануне через него прошла первая группа беженцев — строго по списку. В нем мечтают оказаться тысячи людей. Как они выживают в условиях гуманитарной катастрофы — увидел наш корреспондент Мохаммед Бельбесси.

Атмосфера на КПП «Рафах» тяжелая: сотни и тысячи тех, кого в секторе Газа застала война, хотели бы покинуть анклав. Египет очень долго отказывался пропускать беженцев. Это официальная позиция властей: никаких палестинцев в арабской республике. Наконец, сегодня из сектора Газа удалось вывезти первых раненых. И сегодня же несколько сотен иностранцев выпустили в Египет.

Первая группа — в основном женщины и дети. И даже им предстоит длительная проверка. Исключений не делают ни для кого. Люди так устали от войны, что у некоторых в очереди на проверку начали сдавать нервы. Огромные толпы ждут своей очереди. Говорят, это все равно лучше, чем жизнь под постоянными обстрелами.

Большинство людей уверены, что, если бы они смогли связаться с диппредставителями своих государств, они бы давно пересекли границу. Проблема в том, что связь если и работает, то с перебоями.

Есть информация, что, начиная с четверга, через КПП «Рафах» сектор Газа ежедневно будут покидать примерно полтысячи иностранцев. Неясно, что делать тем, у кого нет паспорта другой страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия».

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Обострение палестино-израильского конфликта
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