Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»

Расследование продолжается уже больше года.

Подрыв «Северных потоков» исторически могли бы стать поводом для войны, поскольку это объект критической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

«Исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они (на Западе. — Прим. ред.) все молчат», — отметил Песков.

Он напомнил, что Запад тут же обвинил Россию в подрыве собственных газопроводов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье обвинил США в причастности к диверсии. Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

Расследование продолжается уже больше года. Официально виновник так и не установлен. Кроме того, Россию к расследованию не допустили.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Пескова, НАТО создавалось как машина для сдерживания СССР, а затем и России.