Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»

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Алексей Панков
Алексей Панков 9 0

Песков: взрыв на «Северных потоках» исторически мог бы стать поводом к войне

Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Расследование продолжается уже больше года.

Подрыв «Северных потоков» исторически могли бы стать поводом для войны, поскольку это объект критической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

«Исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они (на Западе. — Прим. ред.) все молчат», — отметил Песков.

Он напомнил, что Запад тут же обвинил Россию в подрыве собственных газопроводов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье обвинил США в причастности к диверсии. Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

Расследование продолжается уже больше года. Официально виновник так и не установлен. Кроме того, Россию к расследованию не допустили.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Пескова, НАТО создавалось как машина для сдерживания СССР, а затем и России.

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