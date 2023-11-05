Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»

Песков: взрыв на «Северных потоках» исторически мог бы стать поводом к войне
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Расследование продолжается уже больше года.
Подрыв «Северных потоков» исторически могли бы стать поводом для войны, поскольку это объект критической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание».
«Исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они (на Западе. — Прим. ред.) все молчат», — отметил Песков.
Он напомнил, что Запад тут же обвинил Россию в подрыве собственных газопроводов.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье обвинил США в причастности к диверсии. Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.
Расследование продолжается уже больше года. Официально виновник так и не установлен. Кроме того, Россию к расследованию не допустили.
В НМГ рассказали о стенде «Медиа для тебя» на выставке «Россия»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Пескова, НАТО создавалось как машина для сдерживания СССР, а затем и России.
- 1 нояб
- Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков
- 31 окт
- «За счет других»: Патрушев об использовании США украинского кризиса в свою пользу
- 23 окт
- «Этого не будет»: Грушко предупредил Запад о последствиях блокировки Балтики
- 21 окт
- «Лимитрофы пытаются заработать сахарок»: может ли НАТО закрыть Балтийское море для РФ
- 20 окт
- В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря
- 11 окт
- Европа ищет виновных в повреждении газопровода Balticconnector
- 1 окт
- От ответа не уйдут: почему Запад пытается скрыть правду о подрыве «Северных потоков»
- 29 сент
- Закон кармы работает? Киевский режим пережил четыре «кошмара» за неделю
- 27 сент
- «Тянуть резину»: как прошло новое заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
- 27 сент
- Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?