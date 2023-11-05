Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас
ХАМАС: заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе является терроризмом
Фото: www.globallookpress.com / Ilan Assayag
ХАМАС назвал заявление представителя Израиля беспрецедентным преступным терроризмом.
Заявления Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа. С таким заявлением выступил представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем. Об этом передают РИА Новости.
Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху высказался, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» дальнейшего сценария конфликта.
«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — такое заявление Касема опубликовано в Telegram-канале движения, уточняет издание.
Вместе с тем Хасем добавил, что подобные высказывания проистекают из полной поддержки США израильских действий в палестинском анклаве.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа.
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