Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас

ХАМАС назвал заявление представителя Израиля беспрецедентным преступным терроризмом.

Заявления Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа. С таким заявлением выступил представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем. Об этом передают РИА Новости.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху высказался, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» дальнейшего сценария конфликта.

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», — такое заявление Касема опубликовано в Telegram-канале движения, уточняет издание.

Вместе с тем Хасем добавил, что подобные высказывания проистекают из полной поддержки США израильских действий в палестинском анклаве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа.