Режиссер Александр Сапрунов погиб в зоне спецоперации

Режиссер и балетмейстер Александр Сапрунов героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Рязанский музыкальный театр, в котором служил мужчина.

«Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова. Вечная память герою!» — сообщили в культурном учреждении.

Сапрунов поставил как режиссер в Рязанском музыкальном театре мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса», оперы Антона Рубинштейна «Демон» и Петра Чайковского «Евгений Онегин» и другие.

Как балетмейстер-постановщик Сапрунов работал над мюзиклами Владимира Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», Егора Шашина «Приключения кота в сапогах» и «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в зоне СВО погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Журналиста посмертно представили к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».