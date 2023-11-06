Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

Контрнаступление ВСУ полностью остановлено на запорожском направлении. Об этом заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — сказал губернатор.

Балицкий добавил, что ВСУ если и пытаются атаковать позиции ВС РФ, то малыми силами. Также боевики все реже пускают в бой бронетехнику, поскольку наши бойцы ее успешно уничтожают.

«Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», — добавил Балицкий.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.