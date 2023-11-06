Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 61 0

Украинская армия потеряла много живой силы и военной техники.

Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

Фото: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Контрнаступление ВСУ полностью остановлено на запорожском направлении. Об этом заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — сказал губернатор.

Балицкий добавил, что ВСУ если и пытаются атаковать позиции ВС РФ, то малыми силами. Также боевики все реже пускают в бой бронетехнику, поскольку наши бойцы ее успешно уничтожают.

«Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику», — добавил Балицкий.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
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