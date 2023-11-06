На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

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Алина Крылова
Алина Крылова 49 0

Повреждения получили объекты общественной инфраструктуры.

На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры Одессы

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Внезапный взрыв повредил припортовую инфраструктуру в Одессе. С соответствующим известием в эфире одного из местных телеканалов вышла официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк.

По предварительной информации, вечером в минувшую субботу в городе прогремело сразу шесть взрывов. Первые хлопки местные жители услышали около половины пятого дня. Ситуация повторилась уже после 22 часов, а еще спустя полчаса горожане сообщили о череде из четырех залпов. В то же время в городе включились тревожные сирены: обошлось без эвакуации

В результате взрывов повреждения получили складские помещения, специальная автопогрузочная техника, автомобили с зерном. О пострадавших информации не поступило.

Подобное происшествие стало на территории Украины не первым за последние несколько дней. Пару суток назад взрывы прогремели в в Одессе, Кировограде и Харькове, а также в городе Кропивницком Кировоградской области, в Кривом Роге и в Виннице. В Минобороны РФ ситуацию не прокомментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Россия продолжает вести специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv,ru писал, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины. 

Тема:
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