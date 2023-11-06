Внимание на зонт! В фильме «Служебный роман» нашли киноляп

Где недоглядели создатели культового фильма?

Внимательные зрители «Служебного романа» нашли в картине интересный киноляп, сообщает издание РБК Life.

Во второй серии фильма героиня Светланы Немоляевой — Ольга Петровна Рыжова — идет под дождем на электричку. В руках она держит бежевый зонт с цветочным орнаментом. Сперва у него круглая ручка. Однако спустя несколько мгновений она становится продолговатой формы.

Кадр из х/ф «Служебный роман «. Режиссер: Эльдар Рязанов, 1977 г.

Еще один киноляп в «Служебном романе» связан с маникюром Верочки. В одной сцене ее ноги покрыты красным лаком, а в следующей куда-то исчез.

Картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1977 году. И тут же стала лидером проката.

В фильме «Служебный роман» найден неожиданный киноляп с маникюром Верочки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что необычный киноляп обнаружили в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!». В конце первой части фильма у серванта куда-то пропадает одна из ручек, которая была на своем месте в начале комедии.