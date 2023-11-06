Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 816 0

Он обратился к ООН и попросил отметить Международный день защиты детей после убийства тысяч несовершеннолетних в секторе Газа.

Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек

Фото: www.globallookpress.com / Prime Minister Office

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе расплакался, говоря о гибели тысяч детей из-за бомбежек в секторе Газа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на трансляцию Al Jazeera.

Палестинский премьер выступил сегодня, 6 ноября, перед правительством. Он обратился к ООН и попросил организацию отменить Международный день защиты детей, традиционно отмечающийся 1 июня.

«Призываю ООН отменить День защиты детей после убийства тысяч детей в секторе Газа», — прокомментировал Штайе.

Премьер считает, что ООН следует размешать фотографии детей, побывавших под израильскими бомбежками. Он также призвал международное сообщество принят меры — машины скорой помощи на территориях анклава обстреливаются на глазах у всего мира, но никто ничего не делает с этим.

В это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о грядущем ударе по югу сектора Газы. Военные дали населению четыре часа на эвакуацию. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал глава отдела арабских СМИ пресс-службы ЦАХАЛ Авихай Эдраи.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Сербии допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну.

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