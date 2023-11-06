«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

«Проводят параллели»: Вучич допустил переход конфликта на Ближнем Востоке в мировую войну

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Чем закончится новый виток палестино-израильского конфликта?

Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в мировую войну. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

«Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому», — сказал он в интервью изданию Tanjug.

Вучич указал, что некоторые проводят параллели с Первой и Второй мировыми войнами. И если начнется еще один региональный конфликт, то стороны в нем снова будут те же самые.

Прежде Папа Римский Франциск заявил, что в мире разжигаются конфликты из-за военной промышленности.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Противостояние длится уже месяц. И сторон конфликта становится больше. Как ранее сообщал 5-tv.ru, Йемен заявил об открытии второго фронта против Израиля.

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