Сначала сделал, потом подумал: почему Байден переживает за ATACMS на Украине

Ему теперь приходится сдерживать усталость и недовольство происходящим на фронте.

Американский президент Джо Байден сначала поставил все оружие, которое требовала Украина, а теперь боится, что украинским войскам не помогут ранее поставленные ракеты ATACMS. Об этом сообщает The New York Times.

«Он боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — говорится в статье.

Также указывается, что сейчас Байден находится в затруднительной ситуации, поскольку он старается сдерживать усталость и недовольство происходящим на фронте, которые появились из-за ощущения напрасной траты миллиардов долларов на Украину. Связаны они и с тем, что поставленное оружие и разведданные не помогли преодолеть мощное сопротвоение ВС России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский объявил о применении западных NASAMS для защиты Украины.