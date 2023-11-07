Сначала сделал, потом подумал: почему Байден переживает за ATACMS на Украине

NYT: Байден боится, что ATACMS не помогут ВСУ поразить авиацию России
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
Ему теперь приходится сдерживать усталость и недовольство происходящим на фронте.
Американский президент Джо Байден сначала поставил все оружие, которое требовала Украина, а теперь боится, что украинским войскам не помогут ранее поставленные ракеты ATACMS. Об этом сообщает The New York Times.
«Он боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — говорится в статье.
Также указывается, что сейчас Байден находится в затруднительной ситуации, поскольку он старается сдерживать усталость и недовольство происходящим на фронте, которые появились из-за ощущения напрасной траты миллиардов долларов на Украину. Связаны они и с тем, что поставленное оружие и разведданные не помогли преодолеть мощное сопротвоение ВС России.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский объявил о применении западных NASAMS для защиты Украины.
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