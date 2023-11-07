Поможет? Зеленский объявил о применении западных NASAMS для защиты Украины
Зеленский: дополнительные комплексы NASAMS встали на боевое дежурство на Украине
Фото: TOMS KALNINS / ТАСС
Причем речь идет о ЗРК малой и средней дальности.
На боевое дежурство Незалежной установлены дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров», — написал он.
Однако Зеленский не уточнил, сколько комплексов встало на боевое дежурство, а также какие именно страны передали Украине их.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском в ДНР.
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