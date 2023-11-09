В сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа

В комедийном фильме режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» внимательные зрители нашли сразу несколько нестыковок. Примечательно, что все они собраны в одном эпизоде, где Трус сидит за столом у входа на танцевальную площадку в качестве билетера. Увидеть забавные киноляпы можно на 21-й минуте, но только ради любопытства: едва ли они способны испортить впечатления от легендарной картины.

«Кавказская пленница…» вышла на экраны 3 апреля 1966 года. Любимые персонажи фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» снова предстали перед публикой. Срез и них собственно Шурик в исполнении Александра Демьяненко, а также знаменитые воришки Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов). Яркие роли в ленте сыграли также Наталья Варлей (Нина, красавица и комсомолка) и Владимир Этуш (товарищ Саахов), а еще Руслан Ахметов, Фрунзик Мкртчян, Нина Гребешкова, Георгий Милляр и другие.

Кадр из х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режиссер: Леонид Гайдай, 1966 г.

Сегодня все внимание досталось персонажу Вицина. Пока он сидит за столом у билетной кассы, вокруг предметы живут своей собственной жизнью. Двухцветный карандаш лежит то красной, то черной стороной к Трусу, стакан с водой то появляется в кадре, то внезапно исчезает. Передвигается в этом фрагменте и билетная катушка, висящая на двери. На общем плане лента висит ровно, а после подсчета Трусом денег она уже перекошена.

В следующий раз, пересматривая «Кавказскую пленницу с друзьями» будет шанс блеснуть своей наблюдательностью!

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