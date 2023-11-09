«По-настоящему шокированы»: Захарова о блокировании эвакуации россиян из Газы

Между тем российская сторона уже составила списки тех, кого должны вернуть на родину.

Россия уже сформировала и передала списки граждан РФ, которых необходимо эвакуировать из сектора Газа. Со стороны Москвы для этого уже все готово. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью, с целью покинуть этот регион. К нам обратились также граждане других государств СНГ. Эти списки сформированы, они переданы тем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации», — сказала она.

При этом Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян не может разблокироваться. И это несмотря на оперативные действия России и соблюдение ею всех требований и условий, определенных Израилем.

Читайте также Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль

Вместе с тем Захарова отреагировала на заявление посла Израиля Алекскандра Бен Цви про то, что на составление списка россиян на эвакуацию потребуется до двух недель. По словам российского дипломата, такая логика недопустима.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель», — заявила Захарова.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Сообщалось, что в плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев. Глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Израиля заявил о мобилизации россиян с двойным гражданством.