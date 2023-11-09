«Посягательство»: Песков призвал обратить внимание на слова США про «Арктик СПГ — 2»
Песков призвал обратить внимание на обещание Байдена уничтожить «Северный поток»
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Американское правительство публично пытается посягнуть на российский проект.
После диверсий на «Северных потоках» следует внимательно прислушаться к заявлениям США насчет проекта «Арктик СПГ — 2». Такое мнение в эфире федерального телеканала выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в свое время президент США Джо Байден пообещал «уничтожить „Северные потоки“», которые после этого действительно были взорваны.
А сейчас подобные заявление звучат из уст помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта. Он публично сообщил о желании Америки полностью прекратить существование «Арктик СПГ — 2».
«Расценивать нужно через призму, наверное, слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат „Северный поток“, „Северный поток — 2“. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — подчеркнул Песков.
Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш в своей резонансной статье позже обвинил США в причастности к диверсии, указывал на прямой приказ главы Штатов Джо Байдена минировать газопроводы.
Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма. Известно, что Россию к расследованию не допустили.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад пытается скрыть правду о подрыве «Северных потоков».
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