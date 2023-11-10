Байдена освистали из-за поддержки США действий Израиля

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От американского лидера потребовали немедленно изменить внешнюю политику относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Обжигающую волну событий на Ближнем Востоке ощутил Байден даже за океаном. Выступая перед рабочими крупнейших автогигантов страны, президент США столкнулся с настоящей ненавистью толпы.

Кажется, такого не было еще никогда. Собравшиеся требовали от него немедленно прекратить поддерживать Израиль и остановить резню в Газе.

Протесты накрыли многие западные страны — на улицы выходят сотни людей. Так, например, недавно в Нью-Йорке сотни митингующих вышли на марш в поддержку Палестины. Толпа собралась у Центрального вокзала, требуя прекратить удары по сектору Газа. Акцию в поддержку Палестины провели и на футбольном матче в Испании — болельщики развернули флаги на трибунах.

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