Байдена освистали из-за поддержки США действий Израиля
От американского лидера потребовали немедленно изменить внешнюю политику относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Фото, видео: Reuters / LEAH MILLIS; 5-tv.ru
Обжигающую волну событий на Ближнем Востоке ощутил Байден даже за океаном. Выступая перед рабочими крупнейших автогигантов страны, президент США столкнулся с настоящей ненавистью толпы.
Кажется, такого не было еще никогда. Собравшиеся требовали от него немедленно прекратить поддерживать Израиль и остановить резню в Газе.
Протесты накрыли многие западные страны — на улицы выходят сотни людей. Так, например, недавно в Нью-Йорке сотни митингующих вышли на марш в поддержку Палестины. Толпа собралась у Центрального вокзала, требуя прекратить удары по сектору Газа. Акцию в поддержку Палестины провели и на футбольном матче в Испании — болельщики развернули флаги на трибунах.
- 9 нояб
- В списках на эвакуацию из Газы находятся 300 детей из России
- 9 нояб
- «Электрический импульс»: можно ли умереть от боли при операции без наркоза
- 9 нояб
- «По-настоящему шокированы»: Захарова о блокировании эвакуации россиян из Газы
- 9 нояб
- Израиль заявил о ликвидации нескольких главарей ХАМАС
- 9 нояб
- Перехват переговоров ХАМАС: раскрыты шокирующие вещи о ситуации в секторе Газа
- 9 нояб
- Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча в Дании
- 9 нояб
- «Настоящая дорога смерти»: как палестинцы бежали с севера на юг сектора Газа
- 8 нояб
- Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы
- 8 нояб
- Переоделись в бойцов ЦАХАЛ: новые кадры атаки ХАМАС на Израиль
- 8 нояб
- Молились вместе: убитые горем люди собрались у Стены Плача в Израиле
Читайте также
93%
-0.27 98.41
-0.03
Нашли ошибку?