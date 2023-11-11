Пленных немало: российские военные раскрыли детали тяжелого боя с ВСУ на берегу Днепра

В ходе отражения атаки 11 морпехов ВСУ сдались в плен.

Бой с морпехами ВСУ, которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра, был тяжелый, но российские бойцы группировки «Днепр» без каких-либо сомнений вступили в него. Об этом рассказали некоторые из военных роты, видео опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе боя семь человек были взяты в плен. Четыре человека после концовки БК сами сдались. Понимали, что уже все. Командир все четко указал: как делать и что делать. С фланга „Шеф“ с „Французом“ заходили и вырубили пулеметчика прикладом, пока он менял БК», — рассказал один из военных.

Командовал ротой старший лейтенант Золто Арсаланов, он был до последнего в бою. Сослуживцы оценивают его как спокойного и хладнокровного военного руководителя. Его заразительная уверенность позволила бойцам без колебаний приступить к выполнению задачи при виде украинских боевиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ пресекли попытку морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. За проявленные мужество и героизм глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил комадира роты лейтенанта Золто Арсаланова и военных к госнаградам.