В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

ВС России пресекли попытку морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

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Тема:
Спецоперация

Противник собирался захватить плацдарм, но потерпел поражение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадиться на херсонском направлении для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, но потерпели неудачу. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На херсонском направлении… нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — добавил он.

По словам генерала, 9 ноября личный состав мотострелковой роты группировки «Днепр» ликвидировал большинство боевиков подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, когда те пытались закрепиться на левом берегу Днепра. Также 11 неонацистов в рядах украинских войск были взяты в плен.

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В результате за минувшую неделю ВСУ потеряли 25 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 15 лодок. Также российские войска ликвидировали до 505 украинских боевиков и еще 26 сложили оружие. За проявленные мужество и героизм глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил комадира роты лейтенанта Золто Арсаланова и военных к госнаградам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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Украина уже проиграла России на стратегическом уровне. Заявил об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью 5-tv.ru. Он даже предупредил о важности создания безопасной зоны в определенных районах после завершения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС России сорвали планы ВСУ в Херсонской области.

Тема:
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