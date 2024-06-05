Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 10 0

URA.RU: последние результаты ЕГЭ придут 26 июня

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Тема:
ЕГЭ

Будущие абитуриенты остались уже в шаге от поступления в ВУЗы.

Российские школьники до сих пор продолжают сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). После всех испытаний выпускникам остается лишь дождаться всех результатов. Издание URA.RU рассказывает, где можно их найти, и в течении какого времени будут обрабатываться работы.

Обработка экзаменационных работ

Как правило, подсчет баллов за экзамен проходит в несколько этапов. Сначала информацию с экзаменационных бланков направляют в Региональные центры обработки информации. Обязательные предметы обрабатываются в течение шести дней, а дополнительные предметы – четыре дня. Проверка всех работ в сумме занимает до двух недель.

Последний этап – это утверждение результатов председателем Государственной экзаменационной комиссии региона. Обычно это происходит в течение одного рабочего дня.

Когда будут известны результаты?

В Минцифры РФ назвали предварительные даты, когда будут опубликованы результаты экзаменов для тех, кто сдавал в основной день:

  • География, литература, химия — 6 июня;
  • Русский язык, базовая математика — 14 июня;
  • Профильная математика — 17 июня;Обществознание, физика — 20 июня;
  • Информатика — 20, 21 июня;
  • Иностранные языки, история, биология — 26 июня.

Где узнать результаты ЕГЭ

Все учащиеся, сдававшие ЕГЭ, смогут ознакомиться со своими баллами уже на следующий рабочий день после их передачи в школы. Результаты обычно вывешиваются на информационных стендах образовательных учреждений.

Также со своими результатами можно ознакомиться на портале «Госуслуги» и на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого вам потребуется ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.

Как именно проходит проверка экзаменов

Экзамены, требующие краткого ответа, как правило, обрабатываются в автоматическом режиме.

Тем временем, устные экзамены или те, что требуют развернутых ответов, оцениваются вручную экспертами предметных комиссий. Более того, каждая такая работа проходит двойную проверку.

Стоит отметить, что в случае расхождения во мнениях экспертов, экзаменационную работу перепроверит третий человек.

В случае, когда эксперты зафиксировали высокие результаты одним из участников ЕГЭ, то его работа будет проверена дополнительно.

Ранее 5-tv.ru писал, чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ.

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