Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти

URA.RU: последние результаты ЕГЭ придут 26 июня
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Будущие абитуриенты остались уже в шаге от поступления в ВУЗы.
Российские школьники до сих пор продолжают сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). После всех испытаний выпускникам остается лишь дождаться всех результатов. Издание URA.RU рассказывает, где можно их найти, и в течении какого времени будут обрабатываться работы.
Обработка экзаменационных работ
Как правило, подсчет баллов за экзамен проходит в несколько этапов. Сначала информацию с экзаменационных бланков направляют в Региональные центры обработки информации. Обязательные предметы обрабатываются в течение шести дней, а дополнительные предметы – четыре дня. Проверка всех работ в сумме занимает до двух недель.
Последний этап – это утверждение результатов председателем Государственной экзаменационной комиссии региона. Обычно это происходит в течение одного рабочего дня.
Когда будут известны результаты?
В Минцифры РФ назвали предварительные даты, когда будут опубликованы результаты экзаменов для тех, кто сдавал в основной день:
- География, литература, химия — 6 июня;
- Русский язык, базовая математика — 14 июня;
- Профильная математика — 17 июня;Обществознание, физика — 20 июня;
- Информатика — 20, 21 июня;
- Иностранные языки, история, биология — 26 июня.
Где узнать результаты ЕГЭ
Все учащиеся, сдававшие ЕГЭ, смогут ознакомиться со своими баллами уже на следующий рабочий день после их передачи в школы. Результаты обычно вывешиваются на информационных стендах образовательных учреждений.
Также со своими результатами можно ознакомиться на портале «Госуслуги» и на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого вам потребуется ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.
Как именно проходит проверка экзаменов
Экзамены, требующие краткого ответа, как правило, обрабатываются в автоматическом режиме.
Тем временем, устные экзамены или те, что требуют развернутых ответов, оцениваются вручную экспертами предметных комиссий. Более того, каждая такая работа проходит двойную проверку.
Стоит отметить, что в случае расхождения во мнениях экспертов, экзаменационную работу перепроверит третий человек.
В случае, когда эксперты зафиксировали высокие результаты одним из участников ЕГЭ, то его работа будет проверена дополнительно.
Ранее 5-tv.ru писал, чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ.
- 5 июн
- «Это беззаконие»: глава Рособрнадзора о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ
- 5 июн
- Варианты есть: как поступить в университет без ЕГЭ в 2024 году
- 3 июн
- В Чувашии проверяют инцидент с «раздеванием» учениц на ЕГЭ
- 2 июн
- Вынудили снять белье: что известно о скандале с досмотром выпускников на ЕГЭ в Воронеже
- 30 мая
- ЕГЭ по-воронежски: правда ли, что ученикам пришлось снять нижнее белье перед экзаменом
- 29 мая
- Не прикасаться и отвлекать: чего не имеют права делать проверяющие на сдаче ЕГЭ
- 29 мая
- Скандал на ЕГЭ: в Воронеже выпускников заставили раздеться перед экзаменом
- 24 мая
- Все пропало: что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
- 23 мая
- Школьники в России начинают сдавать ЕГЭ
- 21 мая
- Как пройдет ЕГЭ по истории в 2024 году. Главное
Читайте также
54%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?