К новым правилам ЕГЭ: списывающие школьники не смогут пересдать экзамен
Списывающие школьники не смогут пересдать ЕГЭ
Фото, видео: Зарембо Игорь / ТАСС; 5-tv.ru
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4 и 5 июля заново сдать экзамен могут те, кто не набрал минимума баллов.
Выпускники, которых поймали на ЕГЭ со шпаргалками, не смогут пересдать экзамен в этом году. Об этом заявили в Рособрнадзоре. Прийти на повторные испытания молодые люди смогут только через год.
А вот те, кто не набрал минимума, смогут пересдать экзамен 4-го и 5-го июля. Воспользоваться правом пересдачи смогут и те школьники, кому стало плохо во время ЕГЭ.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с этого года — можно заново написать проверочную работу по одному предмету на выбор до конца приемной кампании в вузы.
И именно эти результаты и будут зачтены. Причем, экзамены по иностранным языкам, состоящие из письменной и устной частей, придется пересдавать полностью.
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