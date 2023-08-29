Рособрнадзор прокомментировал ситуацию с исключением Пушкина из заданий по ЕГЭ

Рособрнадзор отреагировал на ситуацию с исключением из заданий по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) произведений классиков русской литературы, в числе которых Пушкин, Лермонтов и Гоголь.

Как пояснили в ведомстве, федеральная образовательная программа построена таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX века, — произведений Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков.

В 10-11 классах школьники изучают литературу второй половины XIX — начала XXI века — произведения Островского, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также произведения советской литературы и писателей-современников.

«Это разделение отражено в перечнях проверяемых элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ, в которых названы только авторы и произведения, впервые изучаемые на соответствующем уровне образования. Таким образом, образовательной программой по литературе охвачены все значимые эпохи и авторы произведений, которые внесли значительный вклад в русскую литературу», — говорится в комментарии Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, в полном объеме проверяются в ходе ОГЭ по литературе. Однако не менее важно и полноценное освоение школьниками лучших произведений российской литературы других исторических эпох, позволяющих сформировать правильное понимание современного общества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина, Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других классиков русской литературы из заданий ЕГЭ.