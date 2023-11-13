«Знаковое событие»: жителям Москвы спрогнозировали приход настоящей зимы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 204 0

Вильфанд спрогнозировал приход зимы в Москве в выходные

«Знаковое событие»: жителям Москвы спрогнозировали приход настоящей зимы

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Zemlianichenko Jr

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Погода

Уже в середине ноября случится «рефренная точка». Чего ожидать жителям столичного региона?

В Москве и Подмосковье уже в четверг, 16 октября, ожидается переход среднесуточной температуры через ноль градусов. Это означает, что в регионе начинается зима, сообщил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«16 ноября произойдет знаковое событие — температура понизится всего-навсего на три-три с половиной градуса по отношению к той температура, которая сейчас. Но самое главное, что произойдет переход среднесуточной температуры через ноль градусов. А это и есть та рефренная точка, которая характеризует приход зимы», — прокомментировал специалист.

По словам Вильфанда, еще во вторник термометр будет показывать положительные значения даже в ночное время суток. Ожидается, что в городе будет плюс два-четыре градуса, а по области температура может достигать плюс шести градусов. Это выше нормы на четыре градуса, отметил он. Эксперт добавил, что в этот день ожидается облачность и возможен дождь или мокрый снег.

В среду же погода начнет меняться. Ночные температуры не будут превышать двух градусов, а дневные — четырех. Из-за понижения температурных показателей и осадков на дорогах может появиться гололедица.

В четверг осень также продолжит сдавать свои позиции, уступая зиме. Ночью температура не будет превышать плюс одного градуса, а на севере Москвы и в Московской области — может опуститься до минус четырех. Днем же температура будет варьироваться от минус двух до плюс двух градусов. В течение дня могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

С пятницы, 17 ноября, прогнозируются отрицательные дневные температуры — до минус трех в городе и минус шести — по области. В столичном регионе начнется настоящая зима с холодным северным ветром и снегом в виде крупы.

«Возможен небольшой снег, но это будет крупа, снег не ляжет еще», — уточнил руководитель Гидрометцентра.

К выходным температура понизится и вовсе на восемь-десять градусов. Также в столичном регионе ожидается повышение давления, в связи с чем москвичам пообещали, что даже выйдет солнышко. Но в целом, выходные будут облачными, преимущественно без осадков. При этом столбики термометров днем могут опуститься до минус шести градусов, а ночью — до минус восьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптик Вильфанд призвал россиян запастись теплой одеждой.

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