Глава нового российского региона лаконично прокомментировал «успехи» Украины в зоне спецоперации.

Украина в настоящий момент лишь имитирует контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью KP.RU.

«Их наступление уже провалилось. То, что они сейчас на определенных участках еще пытаются что-то продемонстрировать для Запада, мы тоже видим. Чем это заканчивается — тоже понятно из сводок Минобороны», — отметил Пушилин.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что ВС РФ успешно отражают штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.

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В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил последнюю статистику по украинскому контрнаступлению: потери в рядах ВСУ с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неудачи Украины окончательно сломили Зеленского.