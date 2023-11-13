Пушилин: Киев пытается демонстрировать какие-то действия на передовой для Запада

Глава ДНР Пушилин: Киев провалил контрнаступление
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Глава нового российского региона лаконично прокомментировал «успехи» Украины в зоне спецоперации.
Украина в настоящий момент лишь имитирует контрнаступление. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью KP.RU.
«Их наступление уже провалилось. То, что они сейчас на определенных участках еще пытаются что-то продемонстрировать для Запада, мы тоже видим. Чем это заканчивается — тоже понятно из сводок Минобороны», — отметил Пушилин.
Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что ВС РФ успешно отражают штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.
«Потери были огромны»: в Германии назвали роковую ошибку Владимира Зеленского
В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил последнюю статистику по украинскому контрнаступлению: потери в рядах ВСУ с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неудачи Украины окончательно сломили Зеленского.
- 13 нояб
- «Будем помнить»: Развожаев сообщил о гибели двух героев-участников СВО
- 13 нояб
- «Киев посчитал»: Франция отправила Армении бронемашины, предназначенные ВСУ
- 13 нояб
- «Если договоримся»: каким оружием Китай может помочь России
- 13 нояб
- По «вьетнамскому» сценарию: в России раскрыли, чем завершится конфликт на Украине
- 13 нояб
- «Вынуждены отступить»: Украина боится потери территорий до Львова
- 13 нояб
- В США оценили потери Украины с начала российской спецоперации
- 13 нояб
- Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работина
- 13 нояб
- В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую СВО
- 13 нояб
- «Потери были огромны»: в Германии назвали роковую ошибку Владимира Зеленского
- 13 нояб
- Танков не будет? Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию
Читайте также
94%
0.07 98.53
0.21
Нашли ошибку?