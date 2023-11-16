Метеоролог назвал регионы России, куда уже скоро придет настоящая зима

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Метеоролог Шувалов: на Урале похолодает в ближайшие выходные

Метеоролог назвал регионы России, куда уже скоро придет настоящая зима

Фото: Depositphotos / sunny_baby

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Тема:
Погода

Уже в середине ноября случится переломный момент. Чего ожидать жителям России?

В некоторых регионах необъятной России уже в середине ноября лежит снег. А в некоторые зима придет только в ближайшие выходные. В каких областях ждать похолодания, изданию URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Всю первую половину ноября европейская территория России была очень теплая и при этом восточная часть — Сибирь и Урал отклонялись от нормы в положительную сторону», — поведал он.

По данным метеоролога, уже совсем скоро легкие морозы придут на Средний Урал.

«Пятницу Екатеринбург начнет с положительных значений температуры, ожидается небольшой снежок, но к вечеру резко похолодает до минус 3, 5 градусов, и возникнет гололедица на дорогах. В выходные понижение температуры продолжится», — рассказал эксперт.

Александр Шувалов добавил, что холодная погода продержится в регионе недолго, и уже совсем скоро на Урале снова потеплеет.

Центральному региону РФ тоже пока рановато готовиться к полноценной зиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москву придет зима и какая погода будет в ближайшие выходные.

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