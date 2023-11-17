Снова дома: третья группа россиян прилетела из сектора Газа

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Третий спецборт МЧС с россиянами из сектора Газа прилетел в Москву

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

На долю граждан России выпало множество трудностей.

В Москву сегодня ночью прибыл третий спецборт МЧС из Египта, который доставил еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян. Самолет совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Раненых среди пассажиров нет. После приземления им сразу выдали теплые вещи, поскольку многие бежали из зоны боевых действий в летней одежде.

Тех, кому негде остановиться, направили в пункт временного размещения. По словам людей, в Газе для них за счастье было найти чистую воду, также практически нет еды, на момент вылета в секторе Газа остались всего две пекарни, к которым выстраиваются гигантские очереди.

«Мы помним, как рассказывали историю времени блокады Ленинграда. У каждого в деле есть по одному куску хлеба, в Газе делили по куску финика», — сказал Асад Матар.

Российские спасатели продолжают работу по эвакуации людей из зоны боевых действий. Как сообщили в МЧС, в общей сложности еще 887 человек подали заявки, чтобы их вывезли в Каир, а затем — в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, как вывозили из сектора Газа вторую группу россиян.

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