В результате удара ЦАХАЛа по школе в секторе Газа погибли около 200 человек
Армия обороны Израиля атаковала учебное заведение. Но для чего?
Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene
Примерно 200 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа. Об этом рассказал телеканал Al Jazeera.
«В результате израильского взрыва в школе „Аль-Фахура“ погибло около 200 человек», — сказали в сообщении.
Это уже не первый раз, когда ЦАХАЛ атакует школу «Аль-Фахура». В прошлый раз удар был нанесен в начале ноября. В результате атаки погибли 12 человек и более 50 получили ранения.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль потребовал за час эвакуировать всех пациентов и врачей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.
В медицинском учреждении сейчас около семи тысяч человек, включая 300 пациентов, не малая часть из них находятся в тяжелом или критическом состоянии.
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