Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа

Здание несколько дней подвергалось бомбардировкам ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля потребовала за час эвакуировать всех находящихся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

В больнице сейчас около семи тысяч человек, включая 300 пациентов, не малая часть из них находятся в тяжелом или критическом состоянии. В их же числе есть 35 недоношенных детей. Подчеркивается, что они восемь дней находятся вне инкубаторов из-за нехватки кислорода и электричества. Изначально младенцев было 39, но четверо умерли накануне.

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Эвакуацию провести крайне тяжело за такие сжатые сроки. Здание на протяжении нескольких дней подвергалось осаде и бомбардировкам ЦАХАЛ. В больнице нет машин скорой помощи, чтобы перевезти пациентов и детей на юг сектора Газа.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.

Позднее, 15 ноября, ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС перевез заложников на юг сектора Газа.