Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа

|
Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Al Jazeera: ЦАХАЛ дал час на эвакуацию находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Здание несколько дней подвергалось бомбардировкам ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля потребовала за час эвакуировать всех находящихся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

В больнице сейчас около семи тысяч человек, включая 300 пациентов, не малая часть из них находятся в тяжелом или критическом состоянии. В их же числе есть 35 недоношенных детей. Подчеркивается, что они восемь дней находятся вне инкубаторов из-за нехватки кислорода и электричества. Изначально младенцев было 39, но четверо умерли накануне.

Читайте также

Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа

Эвакуацию провести крайне тяжело за такие сжатые сроки. Здание на протяжении нескольких дней подвергалось осаде и бомбардировкам ЦАХАЛ. В больнице нет машин скорой помощи, чтобы перевезти пациентов и детей на юг сектора Газа.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

11 ноября ожесточенный бой завязался у больницы «Аш-Шифа» между ХАМАС и ЦАХАЛ. Палестинские боевики дали отпор израильским военным более чем на пяти направлениях в Газе. ЦАХАЛ остановила мощная линия обороны ХАМАС.

Позднее, 15 ноября, ЦАХАЛ начал штурм медкомплекса. Данные о том, что в больнице прячутся боевики ХАМАС, Израилю передали из Пентагона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС перевез заложников на юг сектора Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 нояб
Рискованная рокировка: где боевики ХАМАС прячут заложников
18 нояб
Журналист Херш: Нетаньяху сорвал согласованную США сделку с ХАМАС по заложникам
17 нояб
Снова дома: третья группа россиян прилетела из сектора Газа
17 нояб
«Наши запасы уменьшились»: кого Зеленский обвинил в нехватке оружия
16 нояб
«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне
16 нояб
Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа, но мнение России отвергли
16 нояб
«Твой конец близок!» — Эрдоган вылил свой гнев из-за сектора Газа на Нетаньяху
15 нояб
Больницы в секторе Газа превратились в зону боевых действий
15 нояб
Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине
15 нояб
Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться
-5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Новый скандал? Канье Уэст оказался в эпицентре музыкальных разборок
14:27
ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
14:09
В Москве 15-летний подросток упал с 12-го этажа и выжил
13:51
Израиль потребовал за час вывести пациентов и врачей из больницы в секторе Газа
13:33
Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел из колонии еще вчера
13:15
Пятна на лбу: Ольга Орлова показала лицо без макияжа

Сейчас читают

Бросается в глаза. Певица МакSим забыла свой хит, который знают миллионы россиян?
Стоим перед выбором: пять интересных теорий о наших сновидениях
Эти вещи должны быть у каждой: как правильно выбрать стильные аксессуары
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд