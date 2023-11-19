Эвакуируют всех в экстренном порядке: подробности о ситуации в Газе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 70 0

Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян доставят в Москву

Эвакуируют всех в экстренном порядке: подробности о ситуации в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Из анклава доставили 31 недоношенного ребенка в Египет. Также удалось вызволить еще 117 россиян. Как спасают людей?

Палестино-израильский конфликт с каждым днем становится все жестче и жестче. Люди пытаются бежать от боевых действий в секторе Газа. А из госпиталя «Аш-Шифа» уже эвакуировали 31 младенца.

Эвакуация детей

Недоношенных новорожденных удалось вытащить из больницы. Об этом рассказало министерство здравоохранения сектора Газа в своем Telegram-канале.

«Из больницы „Аш-Шифа“ удалось вывезти 31 недоношенного новорожденного, которые находились там в инкубаторах, после приказа израильских военных о принудительном выдворении всего медицинского персонала и пациентов», — написало ведомство.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что детей доставят в египетские больницы.

Как эвакуируют россиян

В Telegram-канале МЧС России сообщили, что еще 117 россиян и членов их семей доставят в Москву.

«Очередной спецборт МЧС России доставит еще 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», — написало ведомство.

МЧС сообщило, что с россиянами из сектора Газа работают спасатели, психологи и врачи. Также их обеспечили питанием и водой. Всего удалось эвакуировать 550 граждан РФ из зоны конфликта.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать.

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