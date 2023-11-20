Сносит крыши и валит деревья: мощный ураган обрушился на города Сибири

Жертвами непогоды стали три человека. Еще десятки — пострадали.

Три человека погибли и десятки пострадали из-за урагана, который обрушился на Сибирь. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и ломал вековые деревья. Из-за обрыва линий электропередачи сотни тысяч человек остались без света. Сильные повреждения получили коммунальные объекты. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас на месте оценил последствия разгула стихии.

Сибирь под ударом разрушительного урагана — ветер срывает крыши и сбрасывает рекламные щиты прямо на людей. Дует с такой силой, что под натиском ветра устоять не могут даже вековые деревья — их с треском вырывает из земли и ломает словно спички.

В Новокузнецке упавшее дерево рухнуло прямо на машину пожилых супругов. Под тяжестью кузов смяло как консервную банку — водитель и пассажир на переднем сидении погибли. Те, кто ехал сзади, выжили, но получили тяжелые травмы и сейчас в больнице.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Всего жертвами урагана в Сибири уже стали три человека. Помимо тех, кого придавило дерево, погибла женщина, которая пыталась удержать от ветра крышу своего дома.

Ветренее всего было в Кузбассе — местами порывы здесь достигали 35 метров в секунду. Из-за сильного ветра в Новокузнецке даже была остановлена работа объектов водоснабжения, отключены котельные, встали троллейбусы.

Глава города заявил — населенный пункт не сталкивался с такой разрушительной стихией почти 45 лет. Также погода испытывала на прочность Томскую область, Алтай, Хакасию и Красноярский край.

«У сотрудников вот этого продуктового магазина сегодня случился неожиданный выходной. Их крыльцо практически полностью разрушено. И, хочу заметить, что это не какие-то легкие конструкции, посмотрите — огромные тяжелые кирпичи. И сейчас ветер продолжает дуть, поэтому я не уверен, что вот эта часть выстоит до завтрашнего дня», — рассказывает журналист.

Причем ветер сегодня не только громит города и сбивает с ног. Словно игрушечные переворачивает тяжелые грузовики — трасса Абакан — Красноярск стала настоящей полосой препятствий. Причем логистика была нарушена не только на земле, но и в небе. Из-за ураганного ветра домой не смогли вернуться сотни человек — три самолета были направлены на запасные аэродромы.

Ветром в Красноярском крае оборваны линии электропередачи — больше двухсот городов и поселков испытали перебои с электричеством. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Наводить порядок в сибирских городах коммунальные службы будут ни одну неделю. Но, кажется, что стихия не спешить утихать.

«По предупреждению МЧС, в Красноярском крае сильный ветер будет дуть как минимум еще сутки. Порывы будут достигать 25 метров в секунду, при этом станет заметно холоднее как минимум на десять градусов», — сказал журналист.