Позиции ВСУ уничтожили прицельными ударами у Белогоровки в ЛНР

Позиции ВСУ разбиты в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Прицельные удары по замаскированным в лесополосе блиндажам противника нанесли артиллеристы «Южной» группировки войск. Корректировали огонь наших расчетов операторы разведывательных беспилотников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска.