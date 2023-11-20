Позиции ВСУ уничтожили прицельными ударами у Белогоровки в ЛНР
Корректировали огонь наших расчетов операторы разведывательных беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Позиции ВСУ разбиты в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Прицельные удары по замаскированным в лесополосе блиндажам противника нанесли артиллеристы «Южной» группировки войск. Корректировали огонь наших расчетов операторы разведывательных беспилотников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска.
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