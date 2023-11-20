Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Отбить атаки боевиков армии Украины, по данным Минобороны РФ, удалось при поддержке авиации и огня артиллерии.

Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток на купянском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, ВС России при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отбили атаки бригад ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области, а также у Куриловки, Подолы, Тимковки и Синьковки.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», — говорится в сводке Минобороны о ситуации в зоне спецоперации за минувшие сутки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики не пойдут на смерть ради возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян.

Тема:
Спецоперация
20 нояб
«Каждый день сюрпризы»: Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине
20 нояб
Готовы? Капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым
20 нояб
«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине
20 нояб
«Важное послание»: представитель США прибыл на Украину с визитом
20 нояб
«Не верю»: экс-премьер Украины раскритиковал позицию Трампа по конфликту
20 нояб
«Грады» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
20 нояб
«Тюльпаны» в деле: как работают российские минометчики в зоне СВО
20 нояб
Радиоэлектронная борьба: как ВС РФ «взломали» украинские беспилотники в зоне СВО
20 нояб
В США признали неспособность американских ракет выстоять против систем ВС РФ
19 нояб
«Коренной перелом»: как кассетные бомбы РБК-500 повлияют на ход спецоперации
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
«Лишить суверенитета»: режиссер Оливер Стоун раскрыл планы США в отношении РФ
14:11
Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска
14:01
Режиссер Лакисов о феномене Митты: «Точно нужно поучиться»
13:54
Из поколения «тяжеловесов»: чем запомнился экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
13:46
МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ
13:20
Серьезная травма: актера Владимира Носика госпитализировали в Москве

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд