Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска

Отбить атаки боевиков армии Украины, по данным Минобороны РФ, удалось при поддержке авиации и огня артиллерии.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские подразделения «Западной» группировки войск отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток на купянском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, ВС России при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отбили атаки бригад ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области, а также у Куриловки, Подолы, Тимковки и Синьковки.
«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», — говорится в сводке Минобороны о ситуации в зоне спецоперации за минувшие сутки.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики не пойдут на смерть ради возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины Владимир Омелян.
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