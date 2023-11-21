Броня для «атомного сердца»: второй корпус реактора привезли на Курскую АЭС-2

Крупнейший поставщик электроэнергии для юго-западных регионов России переживает второе рождение. Глубокую модернизацию проходит Курская атомная электростанция — скоро она получит новые энергоблоки.

Они придут на смену действующим после окончания срока их эксплуатации. Проект отвечает всем требованиям безопасности, строительство идет с опережением графика.

Так, на площадку уже доставили корпус инновационного ядерного реактора. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук увидел масштабную конструкцию и оценил ее достоинства.

Корпус реактора для второго энергоблока Курской АЭС состоит из безникелевой стали. Ему нипочем ни радиация, ни высокие температуры.

В огне не горит, в воде не тонет, и если падает — не ломается, шутят про корпус реактора атомщики. Среди тех, кто встречает оболочку — Виктор Корсаков, Курская АЭС для него — второй дом.

Он запускал первый реактор в 1976 году, видел его отключение в 2021 году и ждет запуск уже второго «атомного сердца» нового поколения.

«Атомная энергетика и вообще энергетика — это передовая отрасль всей промышленности, так сказать, локомотив всей промышленности, и от того, как будет развиваться энергетика, будет зависеть развитие остальных отраслей. Понятно, без электричества нельзя ничего сделать, хотя бы даже освещение в этом помещении, в котором хочешь работать», — отметил Виктор Корсаков, заслуженный ветеран атомной промышленности.

Реакторы ВВЭР ТОИ замещают уже отслужившие модели РБМК, что были еще в Чернобыле. Новые мощнее почти в полтора раза, компактнее и надежнее.

Так атомное сердце АЭС-2 выглядит в разрезе: его наружная защитная оболочка толщиной 1200 миллиметров. Это вдвое больше любого аналога в мире.

Она выдержит ураганный ветер, восьмибалльное землетрясение, ударную волну, а также падение тяжелого самолета массой до 400 тонн.

«Если на тех проектах было 500-мм, то здесь толщина НЗО 1200-мм. Рассчитано на попадание „Боинга“ с топливом», — объяснил Олег Шперле, директор проекта по сооружению Курской АЭС-2.

Не страшны для станции ни беспилотники, ни наводнения. Защита выдерживает давление в 250 атмосфер, как если бы реактор находился в воде на глубине 2,5 километра. Возведут «атомное сердце» второго энергоблока уже в январе, с опережением графика.

Два из четырех энергоблоков АЭС-2 запустят уже к 2025 году. Остальные еще нужно построить, а заработают они по плану в 2029 году.

«Пик стройки будет только в следующем году, в начале следующего года. Почти 11 тысяч человек будут работать на площадке. Это, безусловно, знаковый проект не только для нашего региона, но и для всей Российской Федерации», — отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

ВВЭР ТОИ — типовой реактор. Его предназначение не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

«Мы надеемся, что он станет референтным, то есть мы его запустим, покажем мировой общественности, и они у нас его купят. А мы будем развивать свое машиностроение, готовить персонал и продвигать технологии дальше, потому что это чисто российский проект», — отметил Александр Увакин, директор Курской АЭС.