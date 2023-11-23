«Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 71 0

Шмыгаль: девушкам и парням в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля

«Ползают на животе»: девушкам в ВСУ приходится вручную разминировать минные поля

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим после неудачного контрнаступления запретил слово «тупик», о котором говорили украинские командиры.

Украинские девушки наравне с мужчинами разминируют минные поля в зоне спецоперации (СВО). Причем делают это голыми руками. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в беседе с журналистом Financial Times.

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — прокомментировал он.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что российские минные поля стали кошмаром для украинской армии. Они во многом помогли затормозить и сорвать анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналист Financial Times также пишет о том, что на Украине после провала контрнаступления запретили слово «тупик».

Главком ВСУ Валерий Залужный недавно подтвердил патовую ситуацию на фронте. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва» в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. По состоянию на октябрь, сообщали в Минобороны РФ, потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение Германии нанесло серьезный удар по ВСУ.

Тема:
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