Сущий кошмар для ВСУ: как работают российские снайперы в районе Угледара

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Российские снайперы уничтожают боевиков ВСУ в районе Угледара

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждая встреча с этими бойцами заканчивается для противника фатальным исходом.

Эффективную борьбу в зоне спецоперации ведут российские снайперы. Они поддерживают наступление пехоты с дальних рубежей, оставаясь при этом невидимыми для противника. Порой от одного меткого выстрела зависит судьба целых подразделений. За действиями стрелков на южно-донецком направлении наблюдает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Группа выдвигается в сторону Угледара, бойцы стараются подойти к противнику поближе. Но так, чтобы их не заметили. Уничтожив цель, снайперы прячутся в укрытие. Переждав артиллерийский обстрел — меняют огневую точку.

Редкие ночные кадры с одного из ключевых участков южно- донецкого фронта. В тепловизоре снайперской винтовки — те самые угледарские высотки. Наши бойцы застали ВСУ врасплох во время ротации. Вернувшись в базовый лагерь, снайперы рассказывают — отработали четко, быстро, а главное точно.

Терпеливые, выносливые. Самые точные бойцы знают, как нанести максимальный урон ВСУ, и при этом остаться незамеченными. На счету этой группы тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — сотни целей. С февраля они уничтожили целый вражеский батальон. А на днях помогли нашим штурмовикам взять лесополосу в районе Никольского. Прикрывали пехоту от крупного калибра.

Российские снайперы — сущий кошмар для ВСУ. И каждая встреча с ними заканчивается для противника фатальным исходом. Сейчас, когда наши подразделения на южно-донецком фронте из обороны переходят в атаку, роль наших стрелков только возрастает. Они страхуют пехоту с дальних рубежей. А заметив скрытую угрозу — никогда не промахиваются.

Тема:
Спецоперация
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