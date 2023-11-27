Первыми будут студенты: киевский режим хочет отправить на передовую всех украинцев
На Украине готовят общественность к всеобщей мобилизации
Фото, видео: Reuters / THOMAS PETER; 5-tv.ru
Первыми в ряды ВСУ планируют затащить студентов. Заявления украинской верхушки уже распространяются в СМИ.
Генпрокуратура Украины опубликовала шокирующие факты: с начала года из ВСУ сбежали 4638 военных - это целая бригада. Временно оставили часть почти 11 тысяч солдат, еще две бригады. Во многих боевых частях не хватает 30-40% личного состава.
Украинскую общественность плавно подводят к мысли, что служить будут все, кто может держать оружие. Первыми под прицелом призывных комиссий попадут студенты.
«Мы все знаем, что у нас сейчас проблемы с мобилизацией, можно сказать, провал мобилизации. После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации», - говорит секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны», - говорит командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко.
А это - лучший ответ на призывы идти воевать за Зеленского: кадры двух украинцев призывного возраста, которые перешли границу нелегально и от радости целуют молдавские сосны. Не можем дать это видео со звуком, там сплошной мат. Мат спасшихся от смертельной опасности людей. Конечно об этом не расскажут ни в украинских, ни в западных СМИ.
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