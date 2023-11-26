ХАМАС освободил из плена россиянина и передал заложника Красному Кресту

Захарова: ХАМАС освободил россиянина вне списка обмена
Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
Дипломаты из России договорились с боевиками напрямую. Как им удалось вернуть пленника?
Заложника ХАМАС с российским гражданством передали представителям Красного Креста. Изначально об этом сообщила бригада «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС — прим.ред.) в своем Telegram-канале.
«Бригады „Аль-Кассам“ передали Красному кресту задержанного с российским гражданством», — написали в сообщении.
Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За освобождение гражданина стоит благодарить российских дипломатов, которые напрямую договаривались с боевиками ХАМАС.
«В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — написала Захарова.
Также вместе с россиянином освободили трех граждан Таиланда. Об этом сообщили в МИД Катара.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах».
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