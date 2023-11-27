«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет

Обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Жителей столичного региона предупреждают, непогода сохранится до конца дня. Тем временем коммунальщики уже борются с последствиями снежной зимы.
На Московский регион обрушился мощнейший снегопад, которого не видели порядка 40 лет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
С последствиями снежной зимы с ночи борются коммунальщики. Как отметил Воробьев, работы по уборке снега не останавливались ни на минуту. Дополнительная техника была переброшена в Можайск, Ленинский городской округ, Лобню и Подольск — там ситуация со снегом наиболее сложная.
«Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники», — уточнил губернатор.
Жителей Москвы и области предупредили, что непогода сохранится до конца суток. Прогнозируется и гололедица из-за ледяного дождя и сильного ветра. На улице следует быть осторожными, добавил Воробьев.
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