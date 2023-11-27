«Во власти стихии»: синоптик рассказал об опасности нового шторма на юге РФ

Во вторник к региону подберется новый циклон.

По словам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра «METEO», вечером 28 ноября на юг России может обрушиться новый шторм немалой силы, рассказали NEWS.ru.

По словам специалиста, порывы ветра могут достичь 20-25 м/с, а непогода продлится вплоть до 29 ноября.

«Уже к концу сегодняшнего дня ветер стихнет в Краснодарском крае, уже вечером будет 10–15 м/с. Циклон продолжит двигаться на север. Сейчас его центр постепенно приближается к Великим Лукам, в сторону Великого Новгорода. В Новороссийске, Геленджике и Анапе ветер также составит 5–10 м/с», — рассказал эксперт.

Также синоптик отметил, что осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся, а во вторник вечером в Краснодарском крае ожидается мощный шторм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на юг России обрушился небывалый ураган.