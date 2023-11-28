«Мы ждем»: в Раде заявили об отсутствии планов по боевым действиям на 2024 год

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Депутат Рады Арахамия: Украина не имеет плана боевых действий на 2024 год

«Мы ждем»: в Раде заявили об отсутствии планов по боевым действиям на 2024 год

Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

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Тема:
Спецоперация

Может ли это быть связано с тем, что мало боевиков набирается в ВСУ в рамках мобилизации?

У киевского режима нет плана дальнейших боевых действий против России на приближающийся 2024 год. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Давид Арахамия в интервью местному телеканалу «1+1».

«Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков в ряды ВСУ.

Тема:
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