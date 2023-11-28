«Мы ждем»: в Раде заявили об отсутствии планов по боевым действиям на 2024 год
Депутат Рады Арахамия: Украина не имеет плана боевых действий на 2024 год
Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette
Может ли это быть связано с тем, что мало боевиков набирается в ВСУ в рамках мобилизации?
У киевского режима нет плана дальнейших боевых действий против России на приближающийся 2024 год. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Давид Арахамия в интервью местному телеканалу «1+1».
«Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков в ряды ВСУ.
- 28 нояб
- «Вечная им память»: Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО
- 28 нояб
- План провален: на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков
- 28 нояб
- «Часть айсберга»: как Украина скрывает реальные потери в рядах ВСУ
- 28 нояб
- Войска РФ поразили станции обнаружения воздушных целей ВСУ в зоне спецоперации
- 28 нояб
- Столтенберг: страны НАТО должны приготовиться к усилению конфликта на Украине
- 28 нояб
- «Холодная зима»: в Германии предупредили Украину о смене хода конфликта
- 28 нояб
- Уровень патриотизма падает: эксперты объяснили снижение рейтинга Зеленского
- 28 нояб
- «НАТО — инструмент конфронтации»: Песков ответил на слова Столтенберга о России
- 28 нояб
- Войсковая элита: ТОП-5 правил успешного бойца
- 28 нояб
- Шантаж по-киевски: как командиры ВСУ угрожают боевикам, не желающим идти в атаку
Читайте также
86%
-0.11 97.16
0.24
Нашли ошибку?