План провален: на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Глава Сум Артюх: план по мобилизации в ВСУ в городе выполнен на 8%

План провален: на Украине пожаловались на малое число мобилизованных боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

В Сумской области вообще нет учета военнообязанных, подчеркнул возглавляющий военную администрацию региона.

В городе Сумы план по мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние три месяца выполнен менее чем на 10%. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Политика страны».

«За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооруженные силы. <…> Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», — сказал он.

Артюх добавил, что во многих общинах Сумской области отсутствует учет военнообязанных. Вместе с тем предприятия и учреждения не выполняют свои обязательства в данном вопросе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что придумал Киев для очередной волны мобилизации в ВСУ.

Тема:
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